Harekete Geçtiler! Van'da ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Örmetaş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 30 kilogram eroin bulundu.