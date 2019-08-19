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19.08.2019 - 10:22| AA

Harekete Geçtiler! Van'da ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesindeİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilogram eroin ele geçirildi.

Harekete Geçtiler! Van'da ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Örmetaş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 30  kilogram eroin bulundu.

 

 

 

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