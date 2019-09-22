Hareketli dakikalar! Alev alev yanıyor

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.