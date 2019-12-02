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02.12.2019 - 17:35 | | DHA

Hareketli dakikalar! Durdurulan araçtan esrar çıktı

Kütahya’da, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu M.Ç.'nin otomobilinde, kurusıkı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

Hareketli dakikalar! Durdurulan araçtan esrar çıktı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücüsünün Tavşanlı ilçesinden geldiği 43 UC 789 plakalı otomobilde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Dumlupınar Üniversitesi önünde aracı takibe alan polis, Kızıl Bayır mevkisinde sürücünün durması için uyarıda bulundu. 'Dur' ihtarlarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, Tavşanlı çevre yolundaki denetim noktasına yakın yerde aracın önünü kesti. Otomobildeki 1'i kadın 4 kişi, gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, ön koltuğun altına gizlenen ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile içime hazır esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı. Sürücü M.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silah ise incelemeye alındı.

 

 

 

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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