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28.11.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

Hasan Ağabey’i anıyoruz

Türk basınının usta kalemi Milliyet gazetesi yazarı Hasan Pulur, ölümünün 4. yıl dönümü vesilesiyle yarın Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Hasan Ağabey’i anıyoruz

Adı uzun yıllar çalıştığı Milliyet’le özdeşleşen 1932 doğumlu Hasan Pulur, yatılı okuduğu Kabataş Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bab-ı Ali’de gazeteciliğe adım attı. Liseden sonra sırasıyla 1954’te Son Saat, 1955’te Yeni İstanbul, Vatan, Havadis, 1957’de Akşam, 1958-1979 yılları arasında Milliyet, 1979-1986 yılları arasında Hürriyet, 1986-1988 arasında Güneş ve 1988’den itibaren yeniden Milliyet gazetelerinde çeşitli kademelerde çalıştı. 1961 yılında Milliyet gazetesinde Olaylar ve İnsanlar adlı köşesinde okurlarının ilgisini çeken yazılar yazan Pulur, yazılarıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın başarı ödüllerini kazandı. Hasan Pulur, 4 yıl önce organ yetmezliği nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetmişti.

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