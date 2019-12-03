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03.12.2019 - 07:50 |

Hasan Cemal’in yurt dışı yasağı kaldırıldı

Hasan Cemal’in yurt dışı yasağı kaldırıldı

Gazeteci Hasan Cemal’in yurt dışı yasağı kaldırıldı. Pazar sabahı Berlin’e gitmek için İstanbul Havalimanı’na giden Hasan Cemal’in pasaportuna el konmuştu. Yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedilmişti. Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. 3 ay 22 gün infazı bulunan ve cezası ertelenen Hasan Cemal hakkında tutuklama kararı bulunmadığına ve dosyanın Yargıtay incelemesinde olduğuna işaret edilerek tedbir kararının kaldırılması talep edildi. İlkiz’in yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı yasağını kaldırdı. -HABER MERKEZİ

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