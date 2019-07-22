MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemHasankeyf'te yangÄ±n
22.07.2019 - 15:54| DHA

Hasankeyf'te yangÄ±n

Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde kuru otlarÄ±n alev almasÄ±yla Ã§Ä±kan yangÄ±n paniÄŸe neden oldu. YangÄ±n, tarihi eserlere sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Hasankeyf'te yangÄ±n

YangÄ±n, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde ilÃ§e merkezinde Ã§Ä±ktÄ±. Kuru otlar, sebebi henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle alev aldÄ±. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle Ã§evreye yayÄ±lanÂ alevler, gÃ¶renleri korkuttu.Â 

Ã‡evredekilerinÂ ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. EkiplerinÂ mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n Ã§evredeki tarihi eserlere sÄ±Ã§ramadan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Olayla ilgili Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulvahap Kusen, "YangÄ±n, kuruyan otlarÄ±n alev almasÄ±yla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar sÃ¶z konusu deÄŸil.

Ekiplerimiz yangÄ±na mÃ¼dahale etti ama rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle otlarÄ±n Ã§oÄŸu alev aldÄ±. Meydana gelen manzara bizi Ã¼zdÃ¼" diye konuÅŸtu.

Â 

AkÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan 6 çocuktan 4'ü kurtarÄ±ldÄ±Adana'da sulama kanalÄ±na düÅŸen toplarÄ±nÄ± almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarÄ±lÄ±rken, kaybolan 2 çocuÄŸu arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ölüme birlikte giden ikiz kardeÅŸler topraÄŸa verildi

Ã–lÃ¼me birlikte giden ikiz kardeÅŸler topraÄŸa verildi

Son dakika | SaldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | SaldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanan 8 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Topu almak için sulama kanalÄ±na giren çocuklardan ikisi kayboldu

Topu almak iÃ§in sulama kanalÄ±na giren Ã§ocuklardan ikisi kayboldu

FETÖ'den gözaltÄ±na alÄ±nan 35 jandarma itirafçÄ± oldu

FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 35 jandarma itirafÃ§Ä± oldu

SÄ±radaki Haber