Hasankeyf'te yangÄ±n

YangÄ±n, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde ilÃ§e merkezinde Ã§Ä±ktÄ±. Kuru otlar, sebebi henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle alev aldÄ±. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle Ã§evreye yayÄ±lanÂ alevler, gÃ¶renleri korkuttu.Â

Ã‡evredekilerinÂ ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. EkiplerinÂ mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n Ã§evredeki tarihi eserlere sÄ±Ã§ramadan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Olayla ilgili Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulvahap Kusen, "YangÄ±n, kuruyan otlarÄ±n alev almasÄ±yla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar sÃ¶z konusu deÄŸil.



Ekiplerimiz yangÄ±na mÃ¼dahale etti ama rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle otlarÄ±n Ã§oÄŸu alev aldÄ±. Meydana gelen manzara bizi Ã¼zdÃ¼" diye konuÅŸtu.

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