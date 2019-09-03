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03.09.2019 - 12:44| DHA

Hasat yaparken tesadüfen buldu! Yeraltı şehri...

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadı yapanlar, yeraltı şehri buldu. Defineciler tarafından zarar verilen 2 katlı yeraltı şehrinde odalar ve kayadan anıt mezarlar bulunuyor.​

Hasat yaparken tesadüfen buldu! Yeraltı şehri...

İncesu ilçesi Derebağ Mahallesi yakınlarında Kırklar İni olarak bilinen bölgeye üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca, İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından büyük zarar verilen yeraltı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar yer alıyor. Rum ve Ermenilerin bir dönem yurt edindiği İncesu'da ortaya çıkan yeraltı şehri, ilçede heyecan yarattı.

Hasat yaparken tesadüfen buldu Yeraltı şehri...

'TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Başkan İlmek, yeraltı şehrinin farklı odalardan oluştuğunu ve bir girişinin ise çok derinlere indiğini belirterek, "İncesu, Kapadokya bölgesi sınırları içinde kalan tarihi ve eski bir yerleşim yeridir. Bugüne kadar tarihin bu güzelliğini ortaya çıkarma imkanımız olmamıştı. Bugünden itibaren belediye olarak çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Üzüm hasadı için gelen çiftçilerimiz, bizim Kırıklar İni olarak bildiğimiz alanda bu inin odalara açıldığı söylediler. Biz de uzmanlarla yaptığım incelemelerde yeraltı şehri olduğunu, farklı odalara geçiş olduğunu gördük. İçinde anıt mezarın da olduğu yeraltı şehri maalesef definecilerin saldırısına uğramış. Birçok yer kazılmış. Burada yeraltı şehirlerinin ve geçiş güzergahlarının olduğu bir alandır. Tam tespitlerimizi yapamadık. Çalışmalarımız ise bu hususta devam ediyor. İnşallah yakın zamanda burayı turizme kazandıracağız" dedi.

Hasat yaparken tesadüfen buldu Yeraltı şehri...

'DEFİNECİLER ANIT MEZARLARI TAHRİP ETMİŞ'

Anıt mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Başkan İlmek, "Yeraltı şehrinde anıt mezar var ama definecilerin tahrip ettiği bir alana dönüşmüş. Maalesef çok üzücü görüntüler var. Geçmişte kaya mezarları olarak kullanılmış. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Burada yaşayan büyüklerimizin anlattığına göre tünelin Ürgüp'e çıktığı söyleniyor. Çok dar ve geçiş için gerekli altyapımız yok. Ama elimizden gelen gayreti gösterip burayı turizme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Hasat yaparken tesadüfen buldu Yeraltı şehri...

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırdıEfeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.
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