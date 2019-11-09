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09.11.2019 - 14:49 | | DHA

Hasta çocuğunu görmek isteyen eşini öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde, Seda Ç. (33), hastalanan çocuğunu görmek için geldiği apartmanın önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi Turgay Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü.

Hasta çocuğunu görmek isteyen eşini öldürdü

Olay, gece yarısı Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk sahibi olan Seda – Turgay Ç. çifti boşanmaya karar verdi. Çocuklardan biri anne Seda Ç.'nin diğeri ise baba Turgay Ç.'nin yanında kaldı. Seda Ç., ayrılık aşamasında olan eşinin yanında kalan çocuğunun hasta olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Turgay Ç.'nin evinin bulunduğu apartmanın önüne geldi. Ancak ikili arasında apartman önünde tartışma çıktı. Bu sırada Seda Ç., çocuğunu görmek için apartmana yöneldi. Eşinin önüne geçen Turgay Ç., Seda Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Turgay Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Seda Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan apartman sakinleri, Seda Ç.'nin eşinden şiddet gördüğü için bir süredir ayrı yaşadığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasta çocuğunu görmek isteyen eşini öldürdü

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