Hasta yakınına feci dayak!

26 Aralık’ta Adana Şehir Hastanesi’nde iddiaya göre esnaflık yapan Mahli Zelzele, bir alım-satım konusu için yoğun bakım servisinde tedavi gören babası Şükrü Zelzele ile görüşmek istedi. Güvenlik görevlileri servise kimsenin alınmayacağını söylemesi üzerine Zelzele, içeri girmek için ısrar etti. Zelzele ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Zelzele’nin direnmesi üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Görevlilerin şikayeti üzerine hastane polisi Zelzele’yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Zelzele’ye ev hapsi cezası verildi. Zelzele de kendisini tekme, tokat ve copla dövdüğünü öne süren güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BENDE SUÇLUYUM AMA BABAMIN ÖNÜNDE DARP EDİLDİM'

Olay günü yaşadıklarını anlatan Mahli Zelzele, kalp hastası babasını sadece kısa süre görüp önemli bir konuyu görüşmek için güvenlik görevlilerinden izin istediğinde, tahrik edici cevaplar alması üzerine tartışma çıktığını söyledi. Olayın yaşanmasında kendisinin de suçlu olduğunu kabul eden Zelzele, güvenlik görevlisini aşıp yoğun bakımdaki babasıyla 30 saniye görüşme yaptığını, daha sonra odadan çıkarken babasının gözü önünde darp edildiğini kaydetti. Babasının bu sırada fenalaşması üzerine sinirlendiğini ve karşılık verdiğini dile getiren Zelzele, çok sayıda güvenlik görevlisi tarafından orantısız güçle darp edildiğini ve bu nedenle görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı.

'MAĞDUR OLDUM'

Zelzele, darp nedeniyle burnunun kırıldığını, gözlerinde ve kafatasında hasarlar bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Darp olayından sonra hastanede yaklaşık 2.5 saat travma odasında bekledim. Çıktığımda ağabeyimi ve akrabalarımı tanımıyormuşum. Daha sonra kırık burnumdan akan kanı içtiğim için zehirlendim. Ben hatamı kabul ediyorum ama onların beni kelepçeleyip hastane polisine teslim etmeleri lazımdı. Hasta hakları, hasta psikolojisi var, bunların eğitimleri var, görevliler neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Şehir eşkıyalarını güvenlik görevlisi diye koymuşlar, ellerine cop vermişler. Esnafım, ev hapsi cezası aldığım için işime gidiyorum. Mağdur oldum.”