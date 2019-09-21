Hastalar ve hekimler aynı sahaya çıktı

Kanserle Dans Derneği Eş Kurucusu ve ENGAGe Eş Başkanı Esra Ürkmez, Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grubu Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin’in çalışmaları sonucunda, 20’nin üstünde ülkede eş zamanlı düzenlenen etkinliklerin Türkiye ayağı Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Yüzde 30 taramasız

Dünyada ilk kez bu yıl gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kanserle mücadele eden hastalar hekimleriyle voleybol maçı yaptı. Oyuncular, Hacettepe, Ankara, Gazi üniversiteleri, Şehir Hastaneleri, Etlik Zübeyde Hanım, Demetevler Onkoloji Hastanesi jinekolog onkologları ve kanserle mücadele eden hastalardan oluştu. Dün ENGAGe tarafından içinde Türkiye’nin de bulunduğu 10 Avrupa ülkesinde, bin 436 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları da paylaşıldı. International Journal of Gynecological Cancer’da yayımlanan çalışma, jinekolojik kanser tanısı almış hastaların yüzde 30’unun hayatı boyunca hiç kanser taraması yaptırmadığını, yüzde 40’ının teşhis edildikleri kanseri hiç duymadığını ortaya koydu.