Hastalığa yakalanan 81 at itlaf edildi! Adalar’da ruam paniği

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiği, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalanan 81 atın itlaf edildiğini bildirdi. Büyükada’da geçen günlerde açılan iki büyük çukura ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilerek gömüleceği gündeme gelirken Adalar Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (at, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir” denildi.



‘Rapor istedim’



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda konuyla ilgili şunları söyledi: “Konuyla ilgili bir rapor istedim. Bana ulaşan bir bilgi yok. Olayın takipçisiyiz. Adalar’da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanısızlığı ama ulaşım ama başka konularda... Bu sadece atların korunması değil, doğanın da korunması. Birçok konu var. Adalar’ın bu anlamda ihmal edilmişliği. Göreceksiniz bu yılın ilk yarısında yüzde 90’ı çözülmüş olacak. Fayton meselesinde daha hızlı davranacağız, daha erken bir şekilde açıklayacağız.”









‘Koşullar kötü’



Hastalığın son bulması için koşulların iyileştirilmesi gerektiğini savunan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, “Konuyla ilgili bilgim yok. Kaymakamlığın açıkladığı kadar biliyorum. Bizim dışımızda gelişiyor. Sağlık kontrolleri il, ilçe tarım müdürlükleri ve kaymakamlık tarafından yapılıyor. Hastalığın son bulması için şartların iyileştirilmesi lazım. İptidai, izbe yerlerde yaşıyor insanlar. Bu koşullarda bu hastalığın yok olması söz konusu değil. ‘Adaya kaçak at sokuldu’ iddiaları gerçek değil. Adanın giriş çıkışları kontrol altında” ifadelerini kullandı.



Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi Sözcüsü Elif Ertürk de, “Yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz. Adalar’da ruam hastalığından dolayı zaten karantina vardı. Karantina olmasına rağmen yıllardır Anadolu’dan kaçak atlar getirildi. Maalesef sorumlular hiç sorumlu hareket etmiyorlar. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden Tarım ve Orman Bakanlığı’na İBB’ye kadar hepsinin sorumluluğu var” diye konuştu.



Faytoncular: Ruam 100 seneden beri var



Faytoncu Mehmet Suna, atların yılda 2 defa kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildiğini belirterek, “Ruam 100 seneden beri var. Biz gereken bakımları ve sağlık tedbirlerini alıyoruz. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz. Bu olay dışarıya farklı yansıyor ve atlarımıza bakmıyormuşuz bir izlenim oluşuyor. Bu durum kesinlikle söz konusu değildir” diye konuştu. Faytoncu Sinan Keleş de “Burada çok fazla at var. İtlaf edilen at sayısı adadaki atların yüzde 1’i kadar, bu da normaldir. Sürekli olarak testleri yapılıyor” ifadesini kullandı.



‘Hayvanlar tek tek kontrol edilmeli’



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seyyal Ak, ruam nedeniyle atların itlaf edilmesine ilişkin “İnsanlara veya diğer hayvanlara bulaşma söz konusu olduğu için, hayvanlarda tedavi yapmıyoruz. O aşamaya geldiyse eğer, hayvanlarda ortaya çıktıysa, tanı konulduysa, söylemesi güzel bir laf değil ama ‘itlaf’ yoluna gidiyoruz” dedi. Ruam hastalığının insanlara da bulaşabileceğini ve özellikle hayvan bakıcılarının birinci derecede risk altında olduğunu vurgulayan Ak, “Sindirim yoluyla insana bulaşabilir, solunum yolu ile geçebilir veya deriden çizik, incelmiş deri gibi bozukluğu varsa deri yoluyla da insanlara bulaşabiliyor. Hastalığın önlenmesi için Adalar’daki hayvanların tek tek kontrol edilmesi ve sınırlardan kaçak hayvan girişinin engellenmesi gerekiyor” diye konuştu.



Alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulunan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Ruam hastalığına karşı tedbirler eksiksiz alınmalı. Bu hastalık, köpek, kedi, hayvanat bahçelerindeki yabani hayvanlar ve insanlara da bulaşabilir. Hastalık tek tırnaklı hayvanların toplu olduğu yerlerde daha çok ortaya çıkıyor ve genelde vakalar ölümle neticeleniyor” ifadelerini kullandı.