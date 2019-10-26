26.10.2019 - 07:50 | | MELTEM GÜNAY Bodrum
Hastalıklara karşı sanat etkinliği
Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan “Geç Roma Dönemi”ne ait eserleri koruma altına alarak sergileyen ve Türkiye’nin ilk müze hastanesi olan Bodrum Amerikan Hastanesi sanatsal bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Amerikan Hastanesi’nin, 2017 yılında “İyileştir Kendini” sloganıyla hem hastaların hem de çalışanların sağlıklarına katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel yaklaşımları benimseyen Code Lotus Projesi’nin bir uygulaması, müze hastanede gerçekleştirildi. Müze sergi alanında gerçekleştirilen etkinlikte, sanat atölyesi uygulayıcısı Ezgi Turan, müzik terapisti Danny Lundmark ve dans hareket terapisti Seda Güney farklı bir deneyime imza attı.