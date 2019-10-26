Hastalıklara karşı sanat etkinliği

Amerikan Hastanesi’nin, 2017 yılında “İyileştir Kendini” sloganıyla hem hastaların hem de çalışanların sağlıklarına katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel yaklaşımları benimseyen Code Lotus Projesi’nin bir uygulaması, müze hastanede gerçekleştirildi. Müze sergi alanında gerçekleştirilen etkinlikte, sanat atölyesi uygulayıcısı Ezgi Turan, müzik terapisti Danny Lundmark ve dans hareket terapisti Seda Güney farklı bir deneyime imza attı.