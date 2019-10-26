MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHastalıklara karşı sanat etkinliği
26.10.2019 - 07:50 | | MELTEM GÜNAY Bodrum

Hastalıklara karşı sanat etkinliği

Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan “Geç Roma Dönemi”ne ait eserleri koruma altına alarak sergileyen ve Türkiye’nin ilk müze hastanesi olan Bodrum Amerikan Hastanesi sanatsal bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Hastalıklara karşı sanat etkinliği

Amerikan Hastanesi’nin, 2017 yılında “İyileştir Kendini” sloganıyla hem hastaların hem de çalışanların sağlıklarına katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel yaklaşımları benimseyen Code Lotus Projesi’nin bir uygulaması, müze hastanede gerçekleştirildi. Müze sergi alanında gerçekleştirilen etkinlikte, sanat atölyesi uygulayıcısı Ezgi Turan, müzik terapisti Danny Lundmark ve dans hareket terapisti Seda Güney farklı bir deneyime imza attı.

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sedef hastalığında depresyona dikkat

Sedef hastalığında depresyona dikkat

Hastalıklara karşı sanat etkinliği

Hastalıklara karşı sanat etkinliği

Mutlu Şehir Kocaeli Kartepe Zirvesi

Mutlu Şehir Kocaeli Kartepe Zirvesi

Füruzan okurlarıyla buluşuyor

Füruzan okurlarıyla buluşuyor

Sıradaki Haber