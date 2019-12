Hastane çetesi raporları yaktı

Ankara’da sahte engelli raporu çıkaran suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Örgütle bağlantılı sekreter ile güvenlik görevlisinin, engelli raporu almaya gelenleri hastane girişinde karşılayıp, işlemler için gidilecek her bölümde bağlantılı kişilere yönlendirdiği öğrenildi. Sahte evrakların sağlık kurulundan onay almasının ardından hastanedeki örneklerinin imha edildiği belirlendi.



Örgüt çalışması!



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada emniyet ekipleri, sahte epikriz raporu (hastanın hastalığıyla ilgili her türlü bilgi) ile engelli raporu çıkarılmasını sağlayan çeteyi takibe aldı. Bir yıllık takip sonucu bir hastanede memur, güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, hastaneye tedavi için gelen vatandaşları sahte epikriz raporları ile sağlık kuruluna yönlendirerek engelli raporu çıkarılmasını sağladıkları belirlendi. Ekipler düzenlenen operasyonda, 20 suç örgütü yöneticisinin de aralarında olduğu 95 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, engelli raporunun alımıyla ilgili detaylara ulaşıldı.



Barkodlu tüpleri değiştirdiler



Sahte rapor isteyenlerin belgelerle örgütle irtibatı olduğu iddia edilen hastane sekreteri ve güvenlik görevlisinin yanına gönderildiği, bu kişilerin de hızlıca hasta giriş kaydı oluşturduğu öne sürüldü. Çetenin, raporun her aşamasında gereken örnek alımı için de sahte hastaları, örgütle irtibatı olan kişiye yönlendirdiği iddia edildi. İrtibatlı kişinin başkasına ait barkodlu tüple diğer örneği değiştirerek usulsüz olarak engelli raporu alımına katkı sağladığı belirlendi. Örgüt yöneticilerinin bir hastanın, başka bir hastanede yapılmış kalp ameliyatına ilişkin belgeyi de usulsüz olarak engelli raporu düzenlenen kişiye aitmiş gibi sağlık kuruluna sunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin, kişilere, doktoru yanıltıcı konuşmalar yapması, kalbinde problemi olduğunu söylemesi yönünde telkinlerde bulunduğu bildirildi. Belgeler üzerinden inceleme yapan kurulların ise incelemeler sonucu engellilik oranı belirledikleri ifade edildi. Örgütün engelli raporunun çıkmasının ardından çete üyesi hastane çalışanı, güvenlik görevlisi ve sekreter aracılığıyla hastanedeki evrakları yok ettiği saptandı.



40 - 50 bin TL komisyon aldılar



Örgütün komisyon olarak kişilerin bütçelerine göre para aldığı belirtildi. Bazı kişilerden 40-50 bin lira komisyon alan örgüt üyelerinin nakit parası bulunmayan bir kişinin ise aracını devraldığı kaydedildi. Sahte rapor almalarını sağladıkları kişilerden 5 milyon liralık vurgun yapan örgüt yöneticilerinin lüks bir yaşam sürdüğü öğrenildi. Usulsüz olarak engelli raporu alınması sağlanan 75 kişinin büyük bir bölümünün de malulen emekli olduğu belirtildi.



Elebaşı eski güvenlik görevlisi



Sahte rapor alımına aracılık eden örgütün lideri F.C.’nin daha önceden Ankara Numune Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. F.C.’nin son olarak medikal ürünler sattığı bildirildi. Örgüt üyeleri arasında sağlık kurulunda çalışan sekreter, sağlık kurulunda çalışan güvenlik görevlisi ve koruma görevlisi olarak çalışan kişilerin de olduğu iddia edildi.