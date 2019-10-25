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25.10.2019 - 16:46 | | DHA

Hastanede akılalmaz iddia! Karnından çıkan şoke etti

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce safra ameliyatının ardından sağlık durumu kötüleşen, operasyondan 9 ay sonra kaldırıldığı hastanede, karnında yarım kiloluk sargı bezi unutulduğu belirlenen Muazzez Alan'ın (86) ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hastanede akılalmaz iddia! Karnından çıkan şoke etti

İzmir'de yaşayan Muazzez Alan, 9 ay önce, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde safra ameliyatı oldu. Operasyonun ardından taburcu edilen Alan, ameliyattan bir süre sonra fenalaştı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle ameliyat olduğu hastanede kontrol edilen Alan, iddiaya göre, sağlık durumunun normal olduğu söylenerek, eve gönderildi. Son dönemde iştahtan kesilen ve aşırı kilo veren Alan, ailesi tarafından bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, yaşlı kadının karnında cisim tespit edildi.

YARIM KİLOLUK SARGI BEZİ

Ameliyata alınan Alan'ın karın boşluğundan, yarım kiloluk sargı bezi çıkarıldı. Ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra Muazzez Alan, hayatını kaybetti. Alan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Alan'ın ailesi, ameliyatı yapan ve sargı bezini unuttuğunu iddia ettikleri doktor hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muazzez Alan'ın cenazesi, otopsi sonrası, memleketi İzmir'in Karaburun ilçesinde toprağa verildi. 

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. 

Hastanede akılalmaz iddia Karnından çıkan şoke etti

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