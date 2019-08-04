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04.08.2019 - 15:32| İHA

Hastanede yataktan düşen siroz hastası hayatını kaybetti

Bursa'da 20 gün önce siroz hastalığı sebebiyle hastaneye yatan bir kişi yataktan düşerek hayatını kaybetti.

Hastanede yataktan düşen siroz hastası hayatını kaybetti

Olay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Ayhan (54), siroz hastalığı sebebiyle hastanenin dahiliye bölümünde tedavi görmeye başladı. Ayhan, öğle saatlerinde hastanede yataktan düştü. Ayhan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayhan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı

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