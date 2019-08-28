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28.08.2019 - 16:13| İHA

Hastanedeki tepki çeken görüntü hakkında flaş gelişme

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi görüntüleri ile Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Hastanedeki tepki çeken görüntü hakkında flaş gelişme

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümünün mesai saati içerisinde hastalar beklerken internette vakit geçirdiği görüntülerle ilgili soruşturma açıldı. Konuyla ilgili Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yer alan “Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti” başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır” denildi.

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