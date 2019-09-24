Hastanedeyken şirketi satılmış

İş adamı Enver Paralı (78), 1 Ağustos 2013’te beyin kanaması geçirdi. 1 ay 11 gün sonra taburcu edildi. İddiaya göre, Enver Paralı hastanedeyken oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli vekâletname aldı. Ahmet Galip Paralı’nın bu vekâletnameyle babasının mal varlığını kendi şirketleri ve üçüncü şahıslar üzerine aktardığı öne sürüldü. Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru (31), dayısı Ahmet Galip Paralı, annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı, teyzeleri Ayşegül Hoşgör ve Gaye Canayakın hakkında savcılığa dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Bilirkişi raporunda, imzanın Enver Paralı’ya ait olmadığı ve vekâletin sahte olduğu ortaya çıktı.

Hisselerini almışlar

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasına torun Ömerhan Kuru yeni bir belge daha sundu. Enver Paralı’ya ait 16 Ekim 2015 tarihli hasta raporunda, iş adamının “Demans” (bunama, zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumu) hastası olduğu ve çoğu yetisini kaybettiğinden midesinden beslendiği notu yer alıyor. Ancak iddiaya göre, aynı gün yani 16 Ekim 2015’te Enver Paralı, Uspar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarına, şirket hisselerini sattığına dair muvafakatname sundu. Muvafakatnamede, Uspar şirketinde sahibi olduğu 6 milyon 900 bin TL değerindeki yüzde 30 hissesinin tamamını Nesrin Paralı, Hanife Gonca Kuru, Ayşegül Hoşgör, Gaye Canayakın ve Ahmet Galip Paralı’ya satmak istediği yer aldı.

‘Dedemin haklarını korumak vazifem’

Milliyet’e konuşan torun Ömerhan Kuru, “Kendini savunma gücü olmayan dedem Enver Paralı’nın haklarının korunması, Türk adaletine ve bana düşüyor. Vekâletnamenin sahteliği tespit edildi. Hem de devirler sırasında Enver Paralı’nın tedavide olduğu hastane evrakları ile sabitlenmiştir. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

HTS kayıtları ele verdi

Ahmet Galip Paralı, savcılık ifadesinde, 28 Ağustos 2013’te İstanbul 11. Noterliği tarafından kendisine vekâlet düzenlenmesi sırasında noterde ve hastanede bulunmadığını, vekâletnameden haberi olmadığını söyledi. Ancak savcılık bu ifadeden sonra Ahmet Galip Paralı’nın HTS kayıtları ile suç tarihinde saat 11.01’den 16.22’ye kadar İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde bulunduğunu tespit etti.