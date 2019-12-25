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25.12.2019 - 07:50 |

Hatalı park eden araçlar çekilmeyecek

Park yasağını ihlal eden araçların otoparka çekilmesi uygulamasına son verildi. Park yasağına uymayan araçlara trafik cezası kesilecek, ancak trafik düzenini ve güvenliğini etkilemiyorsa, araç çekiciye yüklenip otoparka götürülmeyecek.

Hatalı park eden araçlar çekilmeyecek

 

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, park yasağını ihlal eden ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparklara çekilmesi esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, çeşitli mağduriyetlere yol açtığına dikkat çekildi. Genelgede, çekilecek hatalı parklar şöyle sıralandı:

“Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek.”

Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve görevlilerin refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü (kamera veya fotoğraf) alınacak ve bu kayıtların muhafazası sağlanacak. Hangi otoparka çekildiği PolNet bilgi sistemi, ve “www.egm.gov.tr” adresindeki, “Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama” modüllerine işlenecek. Araç sahiplerine de e-Devlet’ten  çekildiği otopark bilgileri gönderilecek. -ANKARA Milliyet

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