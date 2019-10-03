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03.10.2019 - 12:55 | | DHA

Hatay'da askeri araç devrildi! 2 şehit

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Hatay'da askeri araç devrildi! 2 şehit

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'si hastanede şehit oldu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nce Belen ilçesinin Çerçikaya Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 7 askerden sağlık durumu ağır olan 2 uzman çavuşun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, şehit olduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında, kazanın İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyon sırasında meydana geldiği kaydedilirken, yaralı 5 askenin tedavisi ise sürüyor.

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