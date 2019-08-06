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06.08.2019 - 10:33| AA

Hatay'da DEAŞ operasyonunda yeni gelişme!

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları  iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'da DEAŞ operasyonunda yeni gelişme!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de örgütsel irtibatları  bulunan ve örgüte eleman temin ederek Suriye'ye gitmelerine aracılık eden örgüt  mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin il genelinde 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda  aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele  geçirildi.

Adliyeye sevk edilen iki kadın şüpheli çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 5 zanlının  yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

 

İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduİstanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
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