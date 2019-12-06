MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da EYP patlaması! 3 asker yaralandı
ABONE OL
06.12.2019 - 12:06 | | İHA

Hatay'da EYP patlaması! 3 asker yaralandı

Hatay'da Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayınların infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Hatay'da EYP patlaması! 3 asker yaralandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Amanos Dağlarının İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi, Değirmendere Yaylasında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti sırasında daha önceden tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden ikisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Bu sırada vatandaşlar Kaymakam Yönden'e "Askerimiz iyi mi" diye sordu. Kaymakam Yönden ise "İyi" karşılığını verdi. Kaymakam Yönden, basın mensuplarına da yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili olarak "Sıkıntı yok" dedi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Sokak ortasında cinayet!

Sokak ortasında cinayet!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Sıradaki Haber