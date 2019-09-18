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18.09.2019 - 12:31 | | DHA

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Hatay’da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
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Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ik ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

3 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor. 

 

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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