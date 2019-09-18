18.09.2019 - 12:31 | | DHA
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Hatay’da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ik ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
3 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI
Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.