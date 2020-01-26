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26.01.2020 - 13:08 | | DHA

Hatay’da kemerle ağaca asılı ceset bulundu!

Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay’da kemerle ağaca asılı ceset bulundu!

Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'ndeki zeytinliğe gelenler, ağaca kemerle asılmış erkek cesedini görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin üzerinde kimlik olmadığını tespit etti.

Sağlık görevlileri ise erkek cesedini otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

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