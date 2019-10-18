MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHatay'da uyuşturucu operasyonu
18.10.2019 - 07:31 | | AA

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Gültepe ve Buluttepe Mahallesi'ndeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İşçileri taşıyan midibüs devrildi! Yaralılar var...

Son dakika: İşçileri taşıyan midibüs devrildi! Yaralılar var...

Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy yaşı...

Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy yaşı...

Boyu 3 metre! Karaya vurdu...

Boyu 3 metre! Karaya vurdu...

18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Sıradaki Haber