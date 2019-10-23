MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
23.10.2019 - 09:37 | | DHA

Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay ve Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallerinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Kütahya... Mezarlıktaki kabirler tek tek taşınıyor

Yer: Kütahya... Mezarlıktaki kabirler tek tek taşınıyor

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm izle...

Sıradaki Haber