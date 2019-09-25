Hatay’dan Didim’e uyuşturucu trafiği polise takıldı

Hatay’dan Didim’e uyuşturucu sevki yapılıp Didim’de pazarlanacağı yolunda ihbar alan Didim Kom Grup Amirliği ekipleri istihbari çalışmaları tamamlayarak Didim’de H.A. isimli şahsın, Hatay’da ise F.H. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan baskında her iki şahsın ikametinde de uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu pazarlamasında kullanılan malzemelerle adliyeye sevk edilen H.A. ve F.H. tutuklandı.