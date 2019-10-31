Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı (Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22