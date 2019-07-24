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24.07.2019 - 09:01| DHA

Hava destekli şafak operasyonu!

Adana'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda çok sayıda firari yakalandı.

Hava destekli şafak operasyonu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü, uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, bazı evlere, demir kapıları özel harekat timlerince kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan ev aramalarında çok sayıda şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kameradaSarıyer'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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