Hava durumu | Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bilgileri

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgilerini haberimizde derledik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan hava durumu tahminleri şu şekilde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 27,2 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 27,9 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 28,3 °C

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