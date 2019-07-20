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20.07.2019 - 11:44

Hava durumu | Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu dereceleri için arayış tüm hızıyla devam ediyor. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

Hava durumu | Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bilgileri

 Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgilerini haberimizde derledik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan hava durumu tahminleri şu şekilde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 27,2 °C

Hava durumu | Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bilgileri

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 27,9 °C

Hava durumu | Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bilgileri

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 28,3 °C

Hava durumu | Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bilgileri

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