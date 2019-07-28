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HaberlerGündemHava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
28.07.2019 - 10:00

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

Hava durumuna ilişkin son veriler Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar plan yapmadan önce hava durumuna ilişkin son verileri de öğrenmek istiyor. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanması beklenmezken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ile il hava durumu raporu...

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde önemli bir değişim yaşanması beklenmiyor. Marmara Bölgesinde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde bugün en yüksek sıcaklığın 32 derece ile Balıkesir, Bursa ve Kırklareli'nde yaşanması bekleniyor. Ege'de ise en yüksek sıcaklık değeri 36 derece ile Manisa'da ölçülecek. Yurt genelinde en yüksek sıcaklık değerinin ise bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41 derece ile ölçülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava durumu bugün nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu bugün nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kameradaBalat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.
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