Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların yer yer mevsim normalllerinin üzerinde seyredeceği sadece ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklendiği duyuruldu. Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu...
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre yurt genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken zaman zaman bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceği bilgisi vatandaşlar ila paylaşıldı. Marmara'da sıcaklıkların 33-34 derece civarında seyretmesi beklenirken Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar 38-40 derece civarında seyredecek.
Marmara'da açık hava
Marmara Bölgesi'nde açık ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede açık ve az bulutlu hava hakim olacak.
Öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık