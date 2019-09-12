Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık bugün kaç derece?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun önemli bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ve Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yanı sıra Ordu ve Trabzon çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İşte hava durumuna ilişkin son gelişmeler...
Hava durumuna ilişkin yapılan son dakika açıklamasında sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesinde devam etmesi beklendiği duyuruldu. Bazı bölgelerde gök gürültülü yerel sağanak yağışların etkili olması beklenirken yerel sağanak yağışların il içerisinde etkili olmasının beklendiği duyuruldu. İşte hava durumuna ilişkin son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C