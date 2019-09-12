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12.09.2019 - 09:12

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık bugün kaç derece?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun önemli bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ve Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yanı sıra Ordu ve Trabzon çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İşte hava durumuna ilişkin son gelişmeler...

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık bugün kaç derece?

Hava durumuna ilişkin yapılan son dakika açıklamasında sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesinde devam etmesi beklendiği duyuruldu. Bazı bölgelerde gök gürültülü yerel sağanak yağışların etkili olması beklenirken yerel sağanak yağışların il içerisinde etkili olmasının beklendiği duyuruldu. İşte hava durumuna ilişkin son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu bugün nasıl olacak İstanbulda sıcaklık bugün kaç derece

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu bugün nasıl olacak İstanbulda sıcaklık bugün kaç derece

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu

Hava durumu bugün nasıl olacak İstanbulda sıcaklık bugün kaç derece

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

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