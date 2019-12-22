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22.12.2019 - 14:44 |

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde yağış etkili olmaya başlayacak. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve çevre illerde etkili olan lodos akşam saatlerinde yağışı da beraberinde getirecek. İşte hava durumuna ilişkin son gelişmeler...

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Pazartesi günü etkisini sürdürecek olan yağışların Salı gününden itibaren ise iç bölgelere kayması bekleniyor. İstanbul ve çevre illerde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yağmur ile birlikte etkisini sürdürecek. İşte hava durumuna ilişkin son bilgiler...,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Ege Bölgesinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

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