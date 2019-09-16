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16.09.2019 - 10:42 |

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Anadolu Yakası'nın gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu. İşte hava durumuna ilişkin son gelişmeler...

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaz ayının sona ermesi ve Sonbahar'ın yavaş yavaş kendini hissetirmeye başlaması ile brilikte hava sıcaklıklarında gözle görülür değişimler yaşanmaya devam ediyor. Gündüz sıcaklık oranlarında önemli bir değişim yaşanmazken gece saatlerinde sıcaklıklarda yaşanan sert düşüşler kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika gelişmeleri...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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