Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaz ayının sona ermesi ve Sonbahar'ın yavaş yavaş kendini hissetirmeye başlaması ile brilikte hava sıcaklıklarında gözle görülür değişimler yaşanmaya devam ediyor. Gündüz sıcaklık oranlarında önemli bir değişim yaşanmazken gece saatlerinde sıcaklıklarda yaşanan sert düşüşler kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika gelişmeleri...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık