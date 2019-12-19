Hava durumu - İstanbul için kar uyarısı! Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlanan bu soru İstanbulluları meraklandırdı. Hava durumu uyarılarını öğrendikten sonra, 'ne zaman kar yağacak' sorusu ise yoğun ilgi görmeye başladı. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedecek. Edirne, Trakya ve Çanakkale'de pazar günü en geç akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve yağış pazar günü Ege ve Marmara Bölgesi'ni de etkileyecek. Marmara Bölgesi'nde haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Dumanlı 5,2 °C

Cuma Sisli 0°C 9°C

Cumartesi Sisli 2°C 10°C

Pazar Yağmurlu 3°C 11°C

Pazartesi Yağmurlu 6°C 9°C

Salı Yağmurlu 3°C 7°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün açık 14,8 °C

Cuma Puslu 9°C 14°C

Cumartesi Çok Bulutlu 11°C 17°C

Pazar Yağmurlu 14°C 17°C

Pazartesi Yağmurlu 13°C 17°C

Salı Yağmurlu 8°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 15,6 °C

Cuma Çok Bulutlu 9°C 17°C

Cumartesi Sağanak Yağışlı 10°C 17°C

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 18°C

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 16°C

Salı Sağanak Yağışlı 10°C 15°C

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