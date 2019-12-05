Hava durumu - Kar ne zaman ve nerelere yağacak? İşte bölge bölge uyarı...

Son dakika hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden il il hava durumu tahminlerine yer verdi. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? En çok merak edilenler sorular arasında, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? oldu. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde yer alıyor.

Malatya ile Kahramanmaraş’ın Kuzey İlçelerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri (Afşin, Elbistan, Göksun) ve Malatya’da görülmesi beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kayseri’de Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kayseri’de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Puslu -7°C 1°C

Cumartesi Puslu -6°C 1°C

Pazar Çok Bulutlu -5°C 2°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu -4°C 2°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Az Bulutlu 6°C 13°C

Cumartesi Az Bulutlu 6°C 13°C

Pazar Yağmurlu 9°C 14°C

Pazartesi Çok Bulutlu 8°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Az Bulutlu 6°C 13°C

Cumartesi Az Bulutlu 7°C 15°C

Pazar Sağanak Yağışlı 8°C 15°C

Pazartesi Çok Bulutlu 9°C 16°C

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