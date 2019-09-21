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21.09.2019 - 20:37 |

HAVA DURUMU | Karla karışık yağmur bekleniyor!

22 Eylül 2019 Pazar günü hava durumu merak ediliyor. Plan yapacak olan vatandaşlar, MGM'nin sayfasına bilgi almak için akın ediyor. Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı geldi. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

HAVA DURUMU | Karla karışık yağmur bekleniyor!

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için arayış hız kesmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini yayımladı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

 HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

HAVA DURUMU | Karla karışık yağmur bekleniyor

İSTANBUL HAVA DURUMU

HAVA DURUMU | Karla karışık yağmur bekleniyor

İZMİR HAVA DURUMU

HAVA DURUMU | Karla karışık yağmur bekleniyor

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