HAVA DURUMU | Karla karışık yağmur bekleniyor!

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için arayış hız kesmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini yayımladı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



