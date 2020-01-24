Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu - Cumartesi - Pazar kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Hava durumu son dakika tahminleri yayınlandı. Meteoroloji'nin duyurduğu hava durumu hafta sonu nasıl olacak? Cumartesi - Pazar günleri kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden sonra ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA HAVA DURUMU
Cumartesi Puslu -5°C 6°C
Pazar Puslu -3°C 7°C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Cumartesi Az Bulutlu 4°C 11°C
Pazar Çok Bulutlu 7°C 12°C
İZMİR HAVA DURUMU
Cumartesi Az Bulutlu 3°C 14°C
Pazar Çok Bulutlu 6°C 15°C