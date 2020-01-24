Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu - Cumartesi - Pazar kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden sonra ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi Puslu -5°C 6°C

Pazar Puslu -3°C 7°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi Az Bulutlu 4°C 11°C

Pazar Çok Bulutlu 7°C 12°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi Az Bulutlu 3°C 14°C

Pazar Çok Bulutlu 6°C 15°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



