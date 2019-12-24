Hava durumu tahminleri - Şiddetli geliyor... Ankara, İstanbul, İzmir'e ne zaman kar yağacak?

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Son dakika haberleri arasında yer alan hava durumu haberleri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Havaların soğumasıyla birlikte hava durumu ilgisi artan vatandaşlar, kar ne zaman yağacak arayışında da bulunuyor. En çok merak edilen şehirler arasında ise İstanbul yer alıyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu günden güne artış gösteriyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu hakkında son dakika bilgileri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yurt genelinde soğuk havanın etkili olması vatandaşları arayışa geçirdi. Kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek isteyenler, kar ne zaman yağacak sorusunu araştırıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ne zaman kar yağacak?

Ankara'ya ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu paylaşımlarına göre geçtiğmiz tarihlerde Ankara'da karla karışık yağmur etkili oldu. 27 Aralık Cuma günü ise Ankara'ya kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu paylaşımlarına göre İstanbul'a önümüzdeki 5 gün kar yağmayacak.

İzmir'e ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu paylaşımlarına göre İzmir'e önümüzdeki 5 gün kar yağmayacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Hafif Sağanak Yağışlı 7,4 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Hafif Sağanak Yağışlı 10,4 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 10,7 °C

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Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'deki Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların yarın (24.12.2019 Salı) sabah saatlerinden itibaren, çarşamba öğle saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli (30-60 Kg/m2), Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş'ın ve Adana'nın kuzeyindeki rakımı 1000 m. üzeri yerlerde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Adana'da Şiddetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Orta Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz’de) Fırtına Bekleniyor!

Orta Karadeniz’de; rüzgarın yarın (Pazartesi) kuvvetini artırarak batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Güney Ege’de rüzgarın yarın (Pazartesi) kuvvetini artırarak güneyli yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Fırtınanın aynı gün (Pazartesi) akşam saatlerinde Orta Karadeniz’de, gece saatlerinde Güney Ege’de etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz’de; rüzgarın yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde, Doğu Akdeniz’de öğle saatlerinde kuvvetini artırarak batı ve güneybatı, Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.