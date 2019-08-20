Hava durumu yarın nasıl? (21 Ağustos) Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bir süredir kuvvetli sağanak yağışlarla sarsılan yurt genelinde son dakika hava durumuna ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 21 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Son radar bilgileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre 18.00 TSİ ile 22.00 TSİ saatleri arasında Ankara'nın batı ilçelerinde (Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı) çevrelerinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL 21°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 23°C, 34°C Az bulutlu