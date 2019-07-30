Hava durumu yarın nasıl olacak? (31 Temmuz) İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kırklareli'nin doğu kesimleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İSTANBUL 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 20°C, 33°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık