Hava durumu yarın nasıl olacak? (31 Temmuz) İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış...
Yarın yazın 2. ayı Temmuz'un son günü. En sıcak ay olarak bilinen Ağustos öncesi vatandaşlar son dakika hava durumuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki 31 Temmuz Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kırklareli'nin doğu kesimleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 20°C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık