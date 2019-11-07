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07.11.2019 - 11:49 |

Hava nasıl olacak? Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden hava durumu bilgilerini yayımladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak merak ediliyor. Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu haberimizde...

Hava nasıl olacak? Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri ilgiyle aranıyor. Kasım ayında olmamızla birlikte havaların serinlemesini bekleyen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hava durumu arayışını arttırıyor. Hafta sonu için plan yapmak isteyenler ise Cuma - Cumartesi - Pazar günlerinin hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor.

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 18,1 °C

Hava nasıl olacak Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı Bulutlu 21,4 °C

Hava nasıl olacak Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu 23,6 °C

Hava nasıl olacak Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

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Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
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