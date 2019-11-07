07.11.2019 - 11:49 |
Hava nasıl olacak? Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden hava durumu bilgilerini yayımladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak merak ediliyor. Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu haberimizde...
Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri ilgiyle aranıyor. Kasım ayında olmamızla birlikte havaların serinlemesini bekleyen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hava durumu arayışını arttırıyor. Hafta sonu için plan yapmak isteyenler ise Cuma - Cumartesi - Pazar günlerinin hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor.
HAVA DURUMU
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün açık 18,1 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün parçalı Bulutlu 21,4 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün çok bulutlu 23,6 °C
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