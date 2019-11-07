Hava nasıl olacak? Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri ilgiyle aranıyor. Kasım ayında olmamızla birlikte havaların serinlemesini bekleyen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hava durumu arayışını arttırıyor. Hafta sonu için plan yapmak isteyenler ise Cuma - Cumartesi - Pazar günlerinin hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor.

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 18,1 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı Bulutlu 21,4 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu 23,6 °C

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