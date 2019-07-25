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25.07.2019 - 09:51

Hava nasıl olacak? MGM hava durumu sorgulama linki

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı.Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Vatandaşlar hava durumu derecelerini öğrenmek için MGM'nin sayfasına akın etmeye başladı. İşte MGM hava durumu sorgulama linki haberimizde...

Hava nasıl olacak? MGM hava durumu sorgulama linki

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu 21,8 °C

Hava nasıl olacak MGM hava durumu sorgulama linki

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu 26,5 °C

Hava nasıl olacak MGM hava durumu sorgulama linki

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 27,6 °C

Hava nasıl olacak MGM hava durumu sorgulama linki

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