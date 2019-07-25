25.07.2019 - 09:51
Hava nasıl olacak? MGM hava durumu sorgulama linki
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı.Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Vatandaşlar hava durumu derecelerini öğrenmek için MGM'nin sayfasına akın etmeye başladı. İşte MGM hava durumu sorgulama linki haberimizde...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün çok bulutlu 21,8 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün parçalı bulutlu 26,5 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün açık 27,6 °C