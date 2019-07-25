Hava nasıl olacak? MGM hava durumu sorgulama linki

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu 21,8 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu 26,5 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 27,6 °C

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