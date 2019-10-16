Havadan tespit edilen 105 göçmen yakalandı

Çeşme ilçesi açıklarında pazartesi günü devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, saat 04.30 sıralarında, Karaabdullah açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik botta 26'sı Suriye, 8'i Filistin ve 1'i Burundi uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen yakalandı. 17'si erkek, 7'si kadın ve 11'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik uçağı, aynı gün bu kez Dikili ilçesi Bademli açıklarında, saat 05.00'te, kaçak geçiş yapan bir başka göçmen grubunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca durdurulan lastik botta 58'i Suriye, 6'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 70 göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 15'i kadın ve 29'u çocuk olan bu grup ta kıyıya getirildi. Toplam 105 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.