Havadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

Kuşadası açıklarında dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, saat 02.30 sıralarında, Davutlar açıklarında bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, 19'u Suriye ve 11'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 30 göçmen yakalandı.
12'si erkek, 5'i kadın ve 13'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.