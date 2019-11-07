MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHavadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı
07.11.2019 - 11:07 | | DHA

Havadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı tarafından havadan tespit edilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ekiplerince yakalandı.

Havadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

Kuşadası açıklarında dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, saat 02.30 sıralarında, Davutlar açıklarında bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, 19'u Suriye ve 11'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 30 göçmen yakalandı.

12'si erkek, 5'i kadın ve 13'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

Sıradaki Haber