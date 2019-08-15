Havai fişekler kuşları öldürüyor

Gökyüzüne atılan havai fişeklerin, kuşların göç yollarının bozulmasına, kör olmalarına, tüylerinin yanmasına, sağır olmalarına, sakatlanmalarına hatta kalp krizi geçirip ölmelerine neden olduğunu belirten doğaseverler bir imza kampanyası başlattı

‘Atılmasın’ imzaları

Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dikkatini çekmek için sürdürdüğü imza kampanyasına 38 bin kişi destek verdi. Dernek, “Eğlence, kutlama, gösteriş amaçlı havai fişek ve benzeri piroteknik maddelerin (volkan, maytap, füze) patlatılması kuşların yaşamını tehdit ediyor. Patlayan her fişeğin saçtığı kurşun, baryum, rubidyum gibi zararlı elementler, insan ve hayvan sağlığına zararlıdır. İstanbul Boğazı’ndaki her kutlamada kuşların kalbi duruyor, birbirine ya da binalara çarparak ölüyorlar. Havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin kullanımının İstanbul semalarında son bulmasını, satışının yasaklanmasını talep ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Şok etkisi yaratıyor

Doğa Derneği Yırtıcı Kuşlar Sorumlusu Şafak Arslan kuşların ağustos sonundan ekim sonuna kadar göç edeceklerini belirtti. Havai fişeklerin göçü olumsuz etkilediğini söyleyen Arslan, “Ötücü, küçük kuşlar, yırtıcı türlerden korunmak için geceleri göç ediyor. Havai fişekler şok etkisiyle onları öldürüyor. Göç dönemi dışında da havai fişekler kuşların duvarlara çarparak ölümüne yol açabiliyor. Havai fişek atılmaması gerekiyor” dedi.