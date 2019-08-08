Havalimanında arı operasyonu!

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde kaçakçılık kuryelerine ve şebekelerine yönelik görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubeye bağlı profil analiz uzmanları, geçtiğimiz hafta İstanbul'dan Ürdün'e uçacak olan Ürdünlü Muhammed Abdullah İsa O. (45) ve Shehab Nazım A. (35) isimli 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenince, valizlerine el koyup detaylı arama yaptı.

Yapılan aramada valizler içerisine yerleştirilmiş özel dizaynlı 67 kutu bulan ekipler, açtıkları kutuların içerisinde ise arılar olduğunu gördü. Sorguya alınan 2 yolcunun, 603 adet bal arısı cinsi arıyı kaçak yollardan yurt dışına kaçıracağını belirleyen ekipler, arılara el koyarken, 2 Ürdünlüyü canlı hayvan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına aldı.

El konup muhafaza altına alınan arılar Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne teslim edilirken, Ürdünlü 2 arı kaçakçısına ise 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.