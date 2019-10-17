Havalimanında hakarete bin 740 lira ceza

İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da Bodrum’a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başlamış ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Esenç hakkında “hakaret” ve “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Funda Esenç katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Tuğçe Sevi ve taraf avukatları katıldı.



Mahkemenin karar için ara verdiği sırada şikayetçi Tuğçe Sevi gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme kararında, Fatma Funda Esenç’i “hakaret” suçundan bin 740 TL para cezasına çarptırdı. Bu cezayı erteledi, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan da beraatine karar verdi.