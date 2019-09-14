MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHavalimanında yılan paniği
14.09.2019 - 17:43 | | DHA

Havalimanında yılan paniği

Muğla'daki Milas- Bodrum Havalimanı dışında yol üzerinde ilerleyen yılan yolcuları korkuttu. İtfaiye ekibinin yakaladığı yılan, doğaya salındı.

Havalimanında yılan paniği

Olay, 8 Eylül'de meydana geldi. Milas- Bodrum Havalimanı'nın giden yolcu bölümü önünde görülen yılan, yolcu ve yakınlarını tedirgin etti. Nereden geldiği bilinmeyen yılanı görenler, korkup itfaiyeye bildirdi.

Çevresindeki kalabalıktan ürken yılan ise, sürekli hareket halinde gezindi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparatla yakaladıkları yılanı doğaya saldı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Havalimanında yılan paniği

Eşini hayatının baharında kaybetti... Genç kadına akılalmaz tuzak!İzmit’te Aysel Gebelek (28), trafik kazasında 33 yaşında kaybettiği eşinin ardından 3 çocuğu için sigorta şirketinden aldığı yaklaşık 5 bin lira yetim maaşını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Aysel Gebelek, parasını alan dolandırıcıların yakalanması için yetkililerden yardım istedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Aksaray'da sağanak, sele neden oldu

Aksaray'da sağanak, sele neden oldu

Havalimanında yılan paniği

Havalimanında yılan paniği

Son dakika... Esenyurt'ta yangın paniği!

Son dakika... Esenyurt'ta yangın paniği!

Sıradaki Haber