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28.11.2019 - 15:14 | | DHA

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, düzenlenen törenle, memleketlerine uğurlandı.

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı
Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı
Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı
Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler dün gece sınır hattındaki Akçakale Hudut Karakolu'na havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin ile 2 asker yaralandı.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından saldırının yapıldığı bölge ateş altına alınırken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, şehit oldu.

Şehit Keskin ve Tekin için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman çavuşların Türk bayrağına sarılı naaşları, askeri kargo uçağıyla memleketleri Balıkesir ve Nevşehir’e uğurlandı.

Davut Armağan Keskin Balıkesir'de, Şevket Tekin Nevşehir'de toprağa verilecek.

 

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